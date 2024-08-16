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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

5 талеров 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 5 талеров 1824 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 5 талеров 1824 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1824
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1824 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1950 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1824 CvC на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
951 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1824 CvC на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
2232 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1824 CvC на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1824 CvC на аукционе Emporium Hamburg - June 8, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1824 CvC на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1824 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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