Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
5 талеров 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 5 талеров
- Год 1824
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1824 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1950 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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