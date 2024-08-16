5 талеров 1824 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1824 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1950 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

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