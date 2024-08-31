24 мариенгроша 1824 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1824 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568640 проданному на аукционе cgb.fr за 590 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2020.

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