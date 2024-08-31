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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1824 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Разновидность: "BRAUNSCHW"

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1824 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1824 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1824
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1824 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 568640 проданному на аукционе cgb.fr за 590 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2020.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе cgb.fr - December 8, 2020
Продавец cgb.fr
Дата 8 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
716 $
Цена в валюте аукциона 590 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1824 CvC на аукционе cgb.fr - June 4, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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