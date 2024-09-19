Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
6 пфеннигов 1828 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,392 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1828
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1828 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2194 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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