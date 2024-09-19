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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

6 пфеннигов 1828 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1828 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 6 пфеннигов 1828 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,392 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1828
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1828 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2194 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе Heritage - April 5, 2011
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1828 CvC на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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