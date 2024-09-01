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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1828 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1828 CvC
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 талеров 1828 CvC
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
5 талеров 1828 CvC
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат 1828 CvC
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1828 CvC
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1828 CvC
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
24 мариенгроша 1828 CvC "BRAUNSCHW"
Средняя цена 150 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/12 талера 1828 CvC
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1828 CvC
Средняя цена 90 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1828 CvC
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1828 CvC
Средняя цена 240 $
Продажи
0 4
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