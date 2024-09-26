Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
5 талеров 1828 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 5 талеров
- Год 1828
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4697 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
1313 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 PCGS
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 940 USD
Где продать?
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