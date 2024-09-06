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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1828 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Разновидность: "BRAUNSCHW"

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1828 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1828 года CvC "BRAUNSCHW" - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1828
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1828 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5092 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU58
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1828 CvC на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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