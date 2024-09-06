Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1828 года CvC. "BRAUNSCHW" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Разновидность: "BRAUNSCHW"
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1828
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1828 года со знаком CvC. "BRAUNSCHW". Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5092 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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