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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1828 года CvC "Тип 1824-1830" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1828 года CvC "Тип 1824-1830" - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1828 года CvC "Тип 1824-1830" - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1828
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1536 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12682 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
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  • Stack's (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Stack's - March 22, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
12682 $
Цена в валюте аукциона 12682 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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