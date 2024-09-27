10 талеров 1828 года CvC "Тип 1824-1830" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1536 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12682 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.

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