Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1828 года CvC "Тип 1824-1830" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1828
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1536 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12682 USD. Торги состоялись 22 марта 2022.
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