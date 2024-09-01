Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1828 года CvC "Тип 1827-1829" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1828
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 4000 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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