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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1828 года CvC "Тип 1827-1829" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1828 года CvC "Тип 1827-1829" - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1828 года CvC "Тип 1827-1829" - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1828
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 4000 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Hess Divo (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (7)
  • UBS (2)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2242 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
4076 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Jean ELSEN - December 8, 2017
Продавец Jean ELSEN
Дата 8 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе UBS - September 13, 2004
Продавец UBS
Дата 13 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1828 CvC на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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