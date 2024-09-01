10 талеров 1828 года CvC "Тип 1827-1829" (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1229 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 4000 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность AU (1) XF (10) VF (2)