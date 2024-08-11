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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 1/2 талера 1828 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1828 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 2 1/2 талера 1828 года CvC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1828
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Hess Divo за 2400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1828 CvC на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1828 CvC на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
1803 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1828 CvC на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1828 CvC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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