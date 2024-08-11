Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 1/2 талера 1828 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0966 oz) 3,0036 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1828
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Hess Divo за 2400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (1)
- Hess Divo (1)
- Künker (2)
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 1/2 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск