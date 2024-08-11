2 1/2 талера 1828 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1828 года со знаком CvC. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе Hess Divo за 2400 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

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