Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1828 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,63 - 4,31 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1828
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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