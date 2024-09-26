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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1818 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 24 мариенгроша 1818 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1818
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1818 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5095 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Heritage - March 26, 2020
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Heritage - March 26, 2020
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 9, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Künker - March 15, 2017
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Heritage - September 13, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1818 FR на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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