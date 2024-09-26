Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1818
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1818 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5095 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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