24 мариенгроша 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1818 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5095 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность UNC (8) AU (9) XF (13) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (4) Сервис NGC (3) PCGS (3)

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