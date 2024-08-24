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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 10 талеров 1818 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 10 талеров 1818 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1818
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1818 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Bruun Rasmussen (1)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • WAG (1)
  • Westfälische (4)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
2331 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
1783 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Bruun Rasmussen - May 6, 2019
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1818 FR на аукционе Leu - October 29, 2000
Продавец Leu
Дата 29 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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