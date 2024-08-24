Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 10 талеров
- Год 1818
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1818 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4680 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
2331 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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