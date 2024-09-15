Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Золотые монеты Дукат Карла II - Брауншвейг-Вольфенбюттель

type-coin
type-coin

Дукат 1825-1828

Год Знак Описание Продажи Продажи
1825 CvC 0 51828 CvC 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Карла II Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск