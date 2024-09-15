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Цена монет Брауншвейг-Вольфенбюттель
Карл II
Дукат
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период:
1813-1871
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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Цена монет Брауншвейг-Вольфенбюттель
Карл II
Дукат
Золотые монеты Дукат Карла II - Брауншвейг-Вольфенбюттель
Дукат 1825-1828
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1825
CvC
0
5
1828
CvC
0
0
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Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом Дукат
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Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Категория
Зактрыть
???
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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