Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,74 - 2,47 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1818
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 62 EUR. Торги состоялись 9 июня 2019.
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