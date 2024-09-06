1 пфенниг 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1818 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 751 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 62 EUR. Торги состоялись 9 июня 2019.

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