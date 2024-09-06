5 талеров 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1818 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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