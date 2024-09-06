Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
5 талеров 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Карл II
- Номинал 5 талеров
- Год 1818
- Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1818 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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