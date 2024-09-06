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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

5 талеров 1818 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II)

Аверс монеты - 5 талеров 1818 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II Реверс монеты - 5 талеров 1818 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Карл II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Карл II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1818
  • Правитель Карл II (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1818 года со знаком FR. Это золотая монета периода Карла II отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (4)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1818 FR на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1818 FR на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
1929 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1818 FR на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1818 FR на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1818 FR на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1818 FR на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1818 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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