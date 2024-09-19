Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
6 пфеннигов 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,392 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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