Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,75 - 6,39 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1814 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3834 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 220 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2015.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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