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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1814 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1814 года FR - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,75 - 6,39 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1814 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3834 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 220 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2015.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (1)
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1814 FR на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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