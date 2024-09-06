2 пфеннига 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1814 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3834 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 220 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2015.

Сохранность PROOF (1) AU (3) XF (6) VF (2) Нет оценки (1)