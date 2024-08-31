Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1/24 талера 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7309 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1/24 талера
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1/24 талера 1814 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1266 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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