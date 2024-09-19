Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
5 талеров 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 5 талеров
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1814 года со знаком FR. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4674 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 68000 JPY
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
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