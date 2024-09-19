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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

5 талеров 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 5 талеров 1814 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 5 талеров 1814 года FR - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1931 oz) 6,0071 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 5 талеров 1814 года со знаком FR. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4674 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1814 FR на аукционе GINZA - February 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 февраля 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 68000 JPY
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1814 FR на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
3035 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1814 FR на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1814 FR на аукционе Heritage - May 31, 2009
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1814 FR на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1814 FR на аукционе Heritage - September 28, 2007
Брауншвейг-Вольфенбюттель 5 талеров 1814 FR на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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