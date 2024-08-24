Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
6 пфеннигов 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,392 гр
- Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1814 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
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