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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

6 пфеннигов 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1814 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 6 пфеннигов 1814 года MC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,392 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,348 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 6 пфеннигов 1814 года со знаком MC. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1814 MC на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1814 MC на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 6 пфеннигов 1814 MC на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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