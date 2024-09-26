Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,899)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1814 года со знаком MC. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4672 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
2384 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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