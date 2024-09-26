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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1814 года MC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1814 года MC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1814 года MC - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,899)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3862 oz) 12,0133 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1814 года со знаком MC. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4672 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1814 MC на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
2384 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1814 MC на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
1249 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1814 MC на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1814 MC на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1814 MC на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1814 MC на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1814 MC на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1814 MC на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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