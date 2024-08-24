24 мариенгроша 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1814 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

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