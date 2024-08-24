Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

24 мариенгроша 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 24 мариенгроша 1814 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 24 мариенгроша 1814 года FR - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Фридрих Вильгельм
  • Номинал 24 мариенгроша
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1814 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • WAG (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1814 FR на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1814 FR на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 24 мариенгроша 1814 FR на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 24 мариенгроша 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Фридриха Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1814 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские серебряные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 24 мариенгроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск