Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
24 мариенгроша 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 24 мариенгроша
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 24 мариенгроша 1814 года со знаком FR. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 623 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 460 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
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