1 пфенниг 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе Russiancoin за 650 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность Нет оценки (1)