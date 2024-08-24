Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1814 года FR (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Фридрих Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,74 - 2,47 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Фридрих Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм (Герцог Брауншвейгский )
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком FR. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе Russiancoin за 650 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.
Сохранность
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