Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1854 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,73 - 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1854
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1854 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 26 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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