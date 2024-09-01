2 пфеннига 1854 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1854 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 26 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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