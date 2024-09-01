Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1854 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1854 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1854 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,73 - 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1854 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 26 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (7)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1854 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1854 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские медные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск