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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1854 B
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854 B
Средняя цена 260 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
Талер 1854 B
Средняя цена 200 $
Продажи
0 82

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1854 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1854
Средняя цена 570 $
Продажи
0 1
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