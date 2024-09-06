Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1854 года (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,24 - 2,7 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1854
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1854 года. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6079 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.
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