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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

10 талеров 1854 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1854 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 10 талеров 1854 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 13,299 гр
  • Чистого золота (0,3831 oz) 11,9159 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1854
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1854 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Künker (12)
  • SINCONA (1)
  • Westfälische (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1713 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2482 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 10 талеров 1854 B на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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