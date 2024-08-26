10 талеров 1854 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1854 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

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