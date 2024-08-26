Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
10 талеров 1854 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 13,299 гр
- Чистого золота (0,3831 oz) 11,9159 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 10 талеров
- Год 1854
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 10 талеров 1854 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
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Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 27 сентября 2022
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Дата 13 ноября 2019
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Дата 13 сентября 2017
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Дата 17 марта 2016
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Дата 11 октября 2013
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Дата 13 февраля 2012
Сохранность XF
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Дата 28 сентября 2006
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