Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1851 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,24 - 2,7 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1851
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 32 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
- Grün (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск