1 пфенниг 1851 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 32 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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