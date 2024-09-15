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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

1 пфенниг 1851 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1851 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1851 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,24 - 2,7 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1851
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 447 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 32 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Денга1700 (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1851 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1851 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1851 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1851 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1851 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1851 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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