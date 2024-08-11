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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1851 B
Средняя цена 910 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1851 B
Средняя цена 420 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Талер 1851 B
Средняя цена 450 $
Продажи
0 28

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1851 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1851 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
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