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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 1/2 талера 1851 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1851 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 1/2 талера 1851 года B - цена золотой монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1851
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 8 августа 2024
Сохранность VF
Цена
808 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 1/2 талера 1851 B на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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