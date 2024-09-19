2 1/2 талера 1851 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

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