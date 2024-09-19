Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 1/2 талера 1851 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1851
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 1/2 талера 1851 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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