Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1851 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1851
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1851 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3325 проданному на аукционе Auction World за 110000 JPY. Торги состоялись 16 января 2021.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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