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Цена монет Брауншвейг-Вольфенбюттель
Вильгельм
2 талера
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период:
1813-1871
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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Цена монет Брауншвейг-Вольфенбюттель
Вильгельм
2 талера
Серебряные монеты 2 талера Вильгельма - Брауншвейг-Вольфенбюттель
2 талера 1842-1855
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1842
CvC
0
49
1843
CvC
0
59
1844
CvC
0
33
1845
CvC
0
2
1846
CvC
0
20
1847
CvC
0
17
1848
CvC
0
19
1849
CvC
0
9
1850
CvC
0
6
1850
B
0
14
1851
B
0
14
1852
B
0
15
1854
B
0
137
1855
B
2
257
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Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 2 талера
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Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Категория
Зактрыть
???
Брауншвейг-Вольфенбюттель
Период
1813-1871
Фридрих Вильгельм
1813-1815
Карл II
1816-1830
Вильгельм
1831-1871
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