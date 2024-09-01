2 талера 1852 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1450 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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