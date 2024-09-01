Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1852 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1852
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1450 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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