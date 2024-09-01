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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1852 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1852 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1852 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1852
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1852 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1450 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Cayón - March 25, 2015
Продавец Cayón
Дата 25 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Stack's - January 10, 2013
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Stack's - January 10, 2013
Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе HIRSCH - September 24, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Heritage - June 4, 2004
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1852 B на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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