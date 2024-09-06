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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1852 B
Средняя цена 480 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1852 B
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1852 B
Средняя цена 20 $
Продажи
0 21
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