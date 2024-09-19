2 пфеннига 1852 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65219 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 29 сентября 2016.

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