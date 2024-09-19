Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 пфеннига 1852 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,73 - 5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1852
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65219 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 29 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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