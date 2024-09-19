Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 пфеннига 1852 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1852 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 пфеннига 1852 года B - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Münzhandlung Martin Weller

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,73 - 5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1852
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 пфеннига 1852 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65219 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 29 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Денга1700 (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1852 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1852 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1852 B на аукционе Heritage - September 29, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 пфеннига 1852 B на аукционе Heritage - September 29, 2016
Продавец Heritage
Дата 29 сентября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 165 USD

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Брауншвейг-Вольфенбюттель Каталог монет Вильгельма Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1852 года Все Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские медные монеты Брауншвейг-Вольфенбюттельские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск