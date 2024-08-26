Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
1 пфенниг 1852 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,24 - 2,7 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1852
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 1 пфенниг 1852 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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