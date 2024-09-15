2 талера 1845 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1845 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность XF (1) VF (1)