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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1845 CvC
Средняя цена 430 $
Продажи
0 2
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