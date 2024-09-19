2 талера 1850 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1850 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

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