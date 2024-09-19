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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1850 года B (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1850 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1850 года B - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1850
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1850 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29029 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Александр - November 16, 2022
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Stack's - January 12, 2019
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Stack's - August 14, 2018
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Heritage - August 11, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Heritage - September 27, 2015
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность VF35 NGC
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 B на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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