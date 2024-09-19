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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1850 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1850 B
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1850 CvC
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 талера 1850 B
Средняя цена 910 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Талер 1850 CvC
Средняя цена 810 $
Продажи
0 33

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1850 CvC Пробные
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 15
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