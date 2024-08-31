2 талера 1850 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1850 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

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