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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1850 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1850 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1850 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1850
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1850 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rauch (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
2834 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC на аукционе Heritage - August 11, 2016
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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