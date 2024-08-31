Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1850 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1850
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1850 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Rauch (1)
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск