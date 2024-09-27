Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Пробные 2 талера 1850 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1850
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробные 2 талера 1850 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3168 проданному на аукционе Auction World за 1700000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
12704 $
Цена в валюте аукциона 1700000 JPY
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 31 января 2016
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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