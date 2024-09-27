Пробные 2 талера 1850 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробные 2 талера 1850 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3168 проданному на аукционе Auction World за 1700000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.

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