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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробные 2 талера 1850 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Пробные 2 талера 1850 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Пробные 2 талера 1850 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1850
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробные 2 талера 1850 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3168 проданному на аукционе Auction World за 1700000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
12704 $
Цена в валюте аукциона 1700000 JPY
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Künker - March 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 марта 2022
Сохранность XF
Цена
4196 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Auction World - January 31, 2016
Продавец Auction World
Дата 31 января 2016
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1850 CvC (Пробные) на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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