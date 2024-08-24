2 талера 1848 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1848 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1647 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1650 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

Сохранность AU (6) XF (10) VF (2) Сохранность (слабы) AU58 (2) Сервис PCGS (3)