Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1848 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1848
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1848 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1647 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1650 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- cgb.fr (1)
- CNG (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- Höhn (2)
- Künker (5)
- Möller (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Sonntag (2)
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск