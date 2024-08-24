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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1848 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1848 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1848 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1848
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1848 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1647 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1650 EUR. Торги состоялись 14 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (2)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Künker - March 15, 2017
Продавец Künker
Дата 15 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе CNG - March 25, 2014
Продавец CNG
Дата 25 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Heritage - June 4, 2004
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1848 CvC на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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