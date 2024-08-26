Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1846 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1846
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1846 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность UNC
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность XF
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Где продать?
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