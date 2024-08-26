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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1846 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1846 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1846 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1846 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4600 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
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  • Rauch (1)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (1)
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - March 11, 2009
Продавец Künker
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Heritage - June 1, 2007
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Heritage - June 4, 2004
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1846 CvC на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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