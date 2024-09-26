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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1846 CvC
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 20

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1846 CvC Пробная
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1846 CvC Пробный
Средняя цена 330 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1846 CvC Пробный
Средняя цена
Продажи
0 3
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