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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробный 1 пфенниг 1846 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Пробный 1 пфенниг 1846 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Пробный 1 пфенниг 1846 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,24 - 2,7 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный 1 пфенниг 1846 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1998 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2002.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
4906 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
4906 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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