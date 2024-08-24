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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробная 1/24 талера 1846 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Пробная 1/24 талера 1846 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Пробная 1/24 талера 1846 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,026 oz) 0,8092 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробная 1/24 талера 1846 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2770 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1846 CvC (Пробная) на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
1114 $
Цена в валюте аукциона 875 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1/24 талера 1846 CvC (Пробная) на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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