Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
Пробный 1 пфенниг 1846 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,25 - 2,7 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1846
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный 1 пфенниг 1846 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2000 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2002.
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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