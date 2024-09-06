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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Пробный 1 пфенниг 1846 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - Пробный 1 пфенниг 1846 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - Пробный 1 пфенниг 1846 года CvC - цена монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,25 - 2,7 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты Пробный 1 пфенниг 1846 года со знаком CvC. Это медная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2000 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2002.

Сохранность
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Stack's - September 13, 2023
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 1 пфенниг 1846 CvC (Пробный) на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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