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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

2 талера 1844 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм Реверс монеты - 2 талера 1844 года CvC - цена серебряной монеты - Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
  • Период Вильгельм
  • Номинал 2 талера
  • Год 1844
  • Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
  • Монетный двор Брауншвейг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1844 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2800 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
728 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность XF45 GCN
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Брауншвейг-Вольфенбюттель 2 талера 1844 CvC на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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