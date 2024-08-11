Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871
2 талера 1844 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Брауншвейг-Вольфенбюттель
- Период Вильгельм
- Номинал 2 талера
- Год 1844
- Правитель Вильгельм (Герцог Брауншвейгский)
- Монетный двор Брауншвейг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1844 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2800 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность XF45 GCN
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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