2 талера 1844 года CvC (Брауншвейг-Вольфенбюттель, Вильгельм)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Брауншвейг-Вольфенбюттельской монеты 2 талера 1844 года со знаком CvC. Это серебряная монета периода Вильгельма отчеканена на Брауншвейгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2800 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность AU (3) XF (20) VF (10) Сохранность (слабы) XF45 (1) Сервис GCN (1)

Продавец Все фирмы

Emporium Hamburg (12)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

Heritage (1)

HIRSCH (1)

Künker (9)

Niemczyk (1)

Rauch (1)

Sonntag (1)

Spink (1)

Teutoburger (2)

WAG (2)