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Брауншвейг-Вольфенбюттель Период: 1813-1871 1813-1871

Монеты Брауншвейг-Вольфенбюттель 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844 CvC
Средняя цена 410 $
Продажи
0 33
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